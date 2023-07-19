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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الجمهورية يُنِيب محافظ الإسماعيلية لحضور احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية عقب صلاة المغرب، بقاعة احتفالات مسجد الشهداء "الدوحة سابقّا" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد  ١٤٤٥، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

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وذلك بحضور النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بمحافظة الإسماعيلية، وقيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف بالإسماعيلية، وعدد من أئمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية. 

وقد بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم للقارئ الشيخ مصباح محمد، ثم كلمة ترحيبية من الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

ثم ألقى الشيخ أيمن عبدالعال أمام وخطيب بمجمع التوحيد بالإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

وأشار خلالها إلى الدروس المستفادة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ، من مكة إلى المدينة، وأهمها الاقتداء برسول الله في حب الوطن وبناء الأوطان، والتضحية في سبيل رفعة ونصر دين الله، وإن الإسلام دين يدعو إلى العلم والأخذ بالأسباب، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال إعداد رسول الله للهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.

واختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ محمود عوض الله.

وفي كلمته، نقل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواطني الإسماعيلية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وأعرب "بشارة" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجري الجديد، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

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