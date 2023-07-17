مصرع شخص في تصادم سيارة وقطار "الإسماعيلية - الزقازيق"

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، وذلك جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بمزلقان المحسمة المحطة مع قطار الإسماعيلية الزقازيق.

وتلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع قطار الإسماعيلية الزقازيق بمزلقان المحسمة ما أسفر عن مصرع المدعو زكريا احمد محمود مقيم رفح .

وتبين إن القطار كان متجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية وعند مرور السيارة صدمها القطار حوالي نصف كيلو أمامه، حيث لقي قائدها مصرعه وبعدها توقف القطار، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى القصاصين التخصصي .

وتم رفع بقايا الحادث بمعدات السكك الحديدية وقرية المحسمة القديمة ومعدات مجلس مدينة القصاصين بالإسماعيلية، ودفع مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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