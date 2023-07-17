عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص في تصادم سيارة وقطار "الإسماعيلية - الزقازيق"

الحادث
الحادث

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، وذلك جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بمزلقان المحسمة المحطة مع قطار الإسماعيلية الزقازيق.

بعد قليل .. بدء محاكمة 5 متهمين في قضية ولاية الإسماعيلية

وتلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع قطار الإسماعيلية الزقازيق بمزلقان المحسمة ما أسفر عن مصرع المدعو زكريا احمد محمود مقيم رفح .

وتبين إن القطار كان متجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية وعند مرور السيارة صدمها القطار حوالي نصف كيلو أمامه، حيث لقي قائدها مصرعه وبعدها توقف القطار، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى القصاصين التخصصي .

وتم رفع بقايا الحادث بمعدات السكك الحديدية وقرية المحسمة القديمة ومعدات مجلس مدينة القصاصين بالإسماعيلية، ودفع مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

IMG-20230717-WA0028
IMG-20230717-WA0028
IMG-20230717-WA0027
IMG-20230717-WA0027
IMG-20230717-WA0026
IMG-20230717-WA0026
اللواء محمود عاشور حادث تصادم سيارة ملاكي حادث تصادم سيارة مديرية امن الاسماعيلية وقوع حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف خطأ كارثيا في مباراة الزمالك وفاركو

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

8 ضحايا| النيابة تأمر بنقل جثامين عقار حدائق القبة إلى مشرحة مستشفى الدمرداش

موضوعات متعلقة

توفير أتوبيسات لنقل الركاب.. السكة الحديد تختصر رحلات بعض القطارات| تفاصيل

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في الميزان

شاهد.. 288 قتيلًا ومئات الجرحى في تصادم ثلاثة قطارات في الهند

الأسوأ منذ 20 عاما|ارتفاع ضحايا تصادم 3 قطارات في الهند لـ288 قتيلا

الإمارات تعزي الهند في ضحايا حادث تصادم عدة قطارات شرق البلاد

كارثة مروعة بالهند.. مصرع وإصابة 1200 شخص فى تصادم 3 قطارات |فيديو

تفاصيل حكم الإعدام لـ أب اعتدى على ابنته حتى حملت منه بالشرقية

ترشيحاتنا

بينهم طفل رضيع| أسماء ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة

سلاح ومخدرات وبلاغات سرقة.. جهود رجال أمن القاهرة في 24 ساعة

أيادي مصر .. متجر باسمك وأفضل طريق لتسويق منتجاتك داخليًا وخارجيًا

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ