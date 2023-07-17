بعد قليل .. بدء محاكمة 5 متهمين في قضية ولاية الإسماعيلية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بعد قليل، جلسة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم6482 لسنة2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية الإسماعيلية».

ويواجه المتهمون العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية ، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.