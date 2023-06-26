جثة فتاة بترعة المنصورية| الحكم على مسن أنهى حياة ابنته في قضية شرف

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات الجيزة ، جلسة النطق بالحكم على رجل مسن واثنين من أبنائه وابن شقيقه، لاتهامهم بقتل ابنة الأول بسبب سوء سلوكها بمنطقة منشأة القناطر.

البداية..

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة فتاة بترعة المنصورية بمنطقة منشأةالقناطر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة ربة منزل مكبلة بحبل ومثبت بها حجران وأن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها واثنين منأشقائها وابن عمها مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق واستهدفت القوات المتهمين وأمكن ضبطه وبمواجهتهم اعترفوابارتكاب الواقعة بسبب سوء سلوك المجني عليها.



