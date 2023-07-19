رئيس جامعة قناة السويس: معرض تراثنا يضم عارضين من سوريا والصين

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية الذي تنظمه الجامعة بمشاركة 45 عارضا وعارضة، يضم عددا من العارضين الوافدين من سوريا والصين.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن المعرض يضم أعمال العارضين من المشغولات اليدوية والتراثية من التطريز وأعمال الكروشيه، وأنواعا متعددة من الإكسسوارات والملابس الجاهزة بتفاصيلها المختلفة وأنتيكات وتحفا فرعونية ومنتجات شنط ومفروشات وطرح.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن المعرض يضم أيضا منتجات خاصة بالعناية بالبشرة، إضافة إلى عرض أعمال الخرز الحرفية واليدوية وأعمال المكرمية.