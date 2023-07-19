محافظ المنيا يلتقي وفد القومي للمرأة لمناقشة سبل دعم أنشطته

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وفد فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومى للمرأة، لتقديم التهنئة لسيادته على عودته عقب شفائه ومناقشة أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك بحضور سامية أديب مقرر مناوب المجلس، دكتورة منال عبد السلام مقرر مناوب المجلس، ودكتورة امال عبد الغنى عضو المجلس ، ودكتور محمد سمير أمين سر المجلس.

أكد المحافظ على تقديم أوجه الدعم الكامل للمرأة المصرية، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمكين المرأة المصرية بوصفها محورا أساسيا في خطط الدولة الشاملة للتنمية، موجها بتكريس جهود فرع المجلس القومي للمرأة في قضية تنظيم الأسرة بالقرى وخاصة قرى حياة كريمة ، والمناطق الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية .

من جانبها، قدمت الدكتورة منال أبو سمرة ، الشكر لمحافظ المنيا على مجهوداته للنهوض بالمحافظة ، و دعمه المستمر لقضايا المرأة في مختلف المجالات .