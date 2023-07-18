محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف، بمناسبة العام الهجرى الجديد ١٤٤٥ والتي أقيمت بمسجد سيدي أحمد الفولي، بمدينة المنيا، بحضور اللواء محمد ضبش نائب مدير الأمن، واللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ، وأئمة الوعظ بالأزهر والأوقاف ، وعددٍ من أبناء المحافظة.

هنأ المحافظ أهالي المنيا والشعب المصري، والأمتين العربية و الإسلامية، بتلك المناسبة العطرة، متمنيًا أن يكون عام خير وبركة ورخاء على الجميع ، مؤكداً أن الهجرة النبوية الشريفة نستلهم منها إرادة الصمود والايمان والتضحية، لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي , في ظل القيادة الحكيمة اللرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد أحمد زكى ، وابتهالات دينية للشيخ ابراهيم على، ثم ألقى الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة أوقاف المنيا، كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، وفى مقدمتها مبادئ الأخوة والإيثار، والحب والعمل والسعي ، إلى جانب الدور المهم للمرأة المؤمنة في ذلك الحدث الجليل .

