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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مياه المنيا": تحقيق عاجل حول شكوى إجبار مواطن على دفع مبلغ لتركيب عداد

مياة الشرب تحقق في
مياة الشرب تحقق في شكوى مواطن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا فتح تحقيق عاجل حول شكوي تقدم بها مواطن تتضمن إجباره على دفع مبلغ مالي لتركيب عداد تجاري.

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وأصدرت شركة مياه الشرب في المنيا، بيانا، نشرته علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يتضمن، أنه ردا علي ما أثارته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فساد بالشركة، وفور تلقي الشركة شكوي من أحد المواطنين بشأن طلب مبالغ ماليه منه بمعرفة بعض العاملين لتركيب عداد تجاري له.

 

قرر المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير شملت، إحالة الموضوع للتحقيق الفوري والعرض عليه فور الانتهاء من الفحص، ووقف المشكو في حقهم فورا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية، وتشكيل لجنة علي أعلي مستوي لفحص ملفات العاملين المشكو في حقهم منذ تعينهم بالشركة وحتي تاريخه.

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة مياه محافظة المنيا المواطنين وكافة وسائل التواصل الاجتماعي بتقصي الحقائق ومراعاة الدقة قبل نشر أي معلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات لحين انتهاء نتائج الفحص والتحقيق.

 

بيان شركة مياه الشرب
بيان شركة مياه الشرب
التحقيقات الجارية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بموقع التواصل الإجتماعى شركة مياه الشرب والصرف مواقع التواصل الاجتماع

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