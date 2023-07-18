حياة كريمة.. "مياه المنيا" تتابع نسب تنفيذ المشروعات بمركز العدوة

بتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات مبادرة " حياة كريمة " على مستوى مراكز المحافظة ،

تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عددا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز العدوة ، وتشمل المشروعات (محطة مياه العدوة المرشحة الجديدة بطاقة ٢٠٠ل/ث ـ أعمال تطوير مبنى الحملة و مخازن فرع العدوة ـ أعمال تطوير محطة المياه المرشحة بالعدوة بطاقة ٦٠ ل / ث)، وذلك في إطار متابعة نسب تنفيذ المشروعات والتأكد من إنجاز الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.