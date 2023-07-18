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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تشارك في المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»

جامعة المنيا تشارك
جامعة المنيا تشارك في حياة كريمة

شاركت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، في المؤتمر النوعي الأول حول "جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة" والذي نظمته جامعة المنصورة خلال الفترة من 12 – 13 يوليو الجاري تحت شعار "الطرق إلي الجمهورية الجديدة". 

وذلك لاستعراض جهود الدولة وجميع الجهات التنفيذية في النهوض بجودة حياة المواطن المصري وجودة الخدمات المقدمة له من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 “حياة كريمة”، وكذا إبراز جهود الجامعات المصرية في المشاركة بفاعليات بالمبادرة، وكذلك رصد التحديات التي واجهت الجامعات المصرية في التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الاكاديمية بالجامعات ومشاركتهم في وضع استراتيجيات وخطط التطوير للريف المصري، وتوعية المجتمع الجامعي عن جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية، والذي أسفر عن ارتفاع عدد المستفيدين من أنشطة الجامعات في هذه القرى حتى الآن إلى أكثر من 23 مليون مواطن من مختلف الخدمات المقدمة إليهم.

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وقال الدكتور عصام فرحات إنه تم اختيار جامعة المنيا لعرض مبادرتها ومشروعها التطبيقي لتنمية قرية ابيوها بمركز أبو قرقاص، ونتائج جهودها في مختلف مجالات التنمية بالقرية، وذلك ضمن 7 مبادرات مميزة من ست جامعات على مستوى الجامعات الحكومية تم تكريمهم خلال فعاليات المؤتمر.

وأوضح فرحات أن الجامعة خلال عام كامل قامت بتنفيذ مشروع تطويري كامل لقرية أبيها بمركز المنيا، ساهم بفاعلية في الارتقاء بالمكون البيئي والاجتماعي والاقتصادي للقرية، من خلال البعد المؤسسي للجامعة القادر على تطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة، وقدرة كوادر الجامعة العلمية من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات على مدار فترة تنفيذ المشروع في توفير الخدمات الاستشارية والتنموية والبحثية والتدريبية والتعليمية لأفراد القرية، بما يخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأضاف أن المشروع التطبيقي اعتمدت محاور خطته التنفيذية على تطوير البنية التحتية، والتنسيق الحضاري، ومحو الأمية، وإطلاق القوافل التنموية لإجراء الكشف الطبي البشري، والبيطري مع صرف العلاج اللازم، وتعليم الحرف الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدوير المخلفات والتدريب على مهن مثل الخياطة للسيدات المعيلات وتوزيع ماكينات الخياطة عليهن لبدء مشروع يساعد الأسرة على تكاليف المعيشة ويضمن استدامة جهود التطوير التي تمت في القرية.

كما أطلقت الجامعة خلال مشاركتها بمبادرة “حياة كريمة” عددا من المبادرات التوعية عن مكافحة إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة في الترع والمصارف المبطنة بقرى “حياة كريمة”، ومبادرة مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، ومبادرة للكشف عن سرطان الثدي للسيدات، والتوعية بالنظافة الشخصية والإجراءات الاحترازية للعدوي من الفيروسات، والتغذية السليمة للأطفال.

 

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