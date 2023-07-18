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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طب المنيا يعقد اللقاء الإكلينيكي لجمعية جراحة العظام المصرية

مؤتمر طب المنيا
مؤتمر طب المنيا

عقد قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنيا، بالاشتراك مع جمعية جراحة العظام المصرية، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، اللقاء الإكلينيكي الشهري لجمعية جراحة العظام المصرية لمناقشة كل ما هو جديد في معظم التخصصات الفرعية لجراحة العظام، وعرض العديد من الحالات السريرية، بالإضافة إلى عقد عدد من الجلسات النقاشية العلمية الثرية من قبل كبار الأطباء والأساتذة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في هذا المجال، من جامعات المنيا، وأسيوط والإسكندرية وبنها، والمنصورة، والقاهرة، والأزهر.

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وقال الدكتور أحمد عمر يوسف رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنيا، ورئيس المؤتمر أن اللقاء يهدف إلى انتقال الخبرات من كبار جراحي العظام بمصر إلى شباب الجراحين بالمنيا، والتدريب على أحدث التقنيات العالمية، ومناقشة الأساليب الحديثة في علاج حالات جراحة عظام الأطفال، والتشوهات، والمفاصل الصناعية، وجراحات المناظير وجراحات العمود الفقري، وجراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، مضيفا أن اللقاء يضم عددا من ورش العمل عن أحدث جراحات العظام، إلي جانب عرض لأحدث الأبحاث العلمية.

الإكلينيكي التقنيات العالمية الجراحات الميكروسكوبية المفاصل الصناعية جراحات العمود الفقري

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