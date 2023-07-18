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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 100 ألف سيدة خلال يونيو

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

قدمت مديرية الصحة بالمنيا الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي، ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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وقال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خدماتها لـ 100 ألف سيدة خلال يونيو الماضى ، منها 13 ألف جدد و87 ألف مترددا ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، انه تم تنفيذ 111 ألف زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 80 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و تقديم الرعاية الصحية لما يقرب من 26 ألف سيدة أثناء الحمل و ما بعد الولادة .

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