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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ختام التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات

الجهات التنفيذية والأمنية تستعرض سيناريوهات التعامل مع الأزمات الطارئة بمحافظة المنيا

التدريب العملي لمجابهة
التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الثلاثاء اللواء أ.ح عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة العمليات والعميد أ.ح خالد حلمى مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة والعميد أ.ح إيهاب بكرى المستشار العسكرى للمحافظة، وذلك ضمن الفعاليات الختامية للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات و الكوارث " صقر 119" والذي نفذته محافظة المنيا على مدار ثلاثة أيام من 16 وحتى 18 يوليو الجاري ، تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، ومشاركة مكتب المستشار العسكري وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

 

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تفقد السكرتير العام للمحافظة و مساعد رئيس هيئة العمليات معسكر الإيواء العاجل بإستاد المنيا الرياضي ضمن الفعاليات الختامية للتدريب، ، بمشاركة مديريات ( الشباب والرياضة، والصحة ، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والتموين) للتأكد من مدى جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي موقف طارئ.

هذا وقد استعرضت الجهات التنفيذية والأمنية للمحافظة خطط وسيناريوهات التعامل مع المواقف الطارئة من خلال طرح إحدى الأزمات التي تواجه المحافظة والخطوات المتخذة من قبل كل جهة حول كيفية المواجهة، حيث قدمت كل من (مديرية الصحة، وهيئة الإسعاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والإسكان، والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، ومديرية الطرق، وهيئة الطرق والكباري، والطب البيطري ، والبيئة، والأوقاف، والكنيسة ) بهدف التنسيق فيما بينها لتلافى السلبيات الناجمة ومحاولة احتواء الموقف واتخاذ القرارات السليمة، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتوفرة بالمحافظة، ونقل خبرات القوات المسلحة للأجهزة التنفيذية لكيفية التحرك السريع في أوقات الأزمات وعرض الدروس المستفادة في كيفية ملاحقة الآثار السلبية للأزمات الطارئة وتجنب وقوعها .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا التدريب العملى التعامل مع الأزمات التضامن الاجتماعي مجابهة الأزمات مديرية الصحة الجهات التنفيذية

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