هل الاحتفال برأس السنة الهجرية مشروع؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب

تحدث الشيخ سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن حكم الاحتفال بالعام الهجري الجديد، وهل التقويم الهجري بدعة؟، قائلا: “التقويم الهجري بدأ في عهد سيدنا عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ولم يكن موجود في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن سيدنا عمر لم يبتدع أو يخترع، وإنما سن سنة في الدين تسمى التقويم الهجري وهو مخصص للمسلمين، موضحا أنه بدأه بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، وكان عمره 53 عامًا لكون الهجرة كانت فتحا ونصر للإسلام والمسلمين.

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الاحتفال والاحتفاء بالعام الهجري وتذكر هجرة الرسول –صلى الله عليه وسلم- من الدين وليس بدعة.