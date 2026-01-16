قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحوصات طبية.. الديوان الملكي السعودي يعلن دخول خادم الحرمين المستشفي
حسام حسن: المنتخب عانى من الإجهاد والإصابات أمام السنغال
بعد صراع مع المرض.. تشييع جثمان الفنان محمد الإمام بالإسكندرية
بعد عامين و 3 أشهر.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تودع أم الدنيا
سرعة نقل وحدة الطوارئ بمحطة الريان.. وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالفيوم
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسي
إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026
الوزراء يوضح حقيقة الإعلانات المضللة حول مشروعات جديدة منسوبة لشركة العاصمة
القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
أخبار البلد

الوزراء يوضح حقيقة الإعلانات المضللة حول مشروعات جديدة منسوبة لشركة العاصمة

المهندس خالد رئيس شركة العاصمة الإدارية
المهندس خالد رئيس شركة العاصمة الإدارية
قسم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله حول إعلان شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، طرح مشروعات جديدة بأسعار أقل من المتعارف عليها.

شركة العاصمة الإدارية 


وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؛ أفادت بأن الإعلانات المتداولة في هذا الشأن والمنسوبة إليها مزيفة ومضللة، وتستهدف استدراج المواطنين لسداد مقدمات تعاقد في مشروعات وهمية لا تمت للشركة بأي صلة، بغرض النصب والاحتيال.
وأوضح المركز الإعلامي، أن جميع أنشطة ومشروعات شركة العاصمة، يتم إتاحتها عبر المنصات الرسمية التابعة للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بشركة العاصمة أيضًا من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع السوشيالميديا. 


وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص فقرة تلفزيونية ثابتة تُذاع أسبوعيًا لشركة العاصمة بإحدى القنوات، لتقديم موضوعات تتعلق بالعاصمة الجديدة، كما يمكن التواصل المستمر مع شركة العاصمة الإدارية عن طريق الصفحات الموضحة أو بالذهاب لمقر خدمة العملاء والمواطنين بمبنى الشركة بالحي الحكومي.
وأهابت الشركة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف استغلالهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الإعلانات الوهمية.

شركة العاصمة الإدارية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المهندس خالد عباس العاصمة الإدارية شقق العاصمة الإدارية

