الوزراء يوضح حقيقة الإعلانات المضللة حول مشروعات جديدة منسوبة لشركة العاصمة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله حول إعلان شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، طرح مشروعات جديدة بأسعار أقل من المتعارف عليها.

شركة العاصمة الإدارية



وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؛ أفادت بأن الإعلانات المتداولة في هذا الشأن والمنسوبة إليها مزيفة ومضللة، وتستهدف استدراج المواطنين لسداد مقدمات تعاقد في مشروعات وهمية لا تمت للشركة بأي صلة، بغرض النصب والاحتيال.

وأوضح المركز الإعلامي، أن جميع أنشطة ومشروعات شركة العاصمة، يتم إتاحتها عبر المنصات الرسمية التابعة للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بشركة العاصمة أيضًا من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع السوشيالميديا.



وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص فقرة تلفزيونية ثابتة تُذاع أسبوعيًا لشركة العاصمة بإحدى القنوات، لتقديم موضوعات تتعلق بالعاصمة الجديدة، كما يمكن التواصل المستمر مع شركة العاصمة الإدارية عن طريق الصفحات الموضحة أو بالذهاب لمقر خدمة العملاء والمواطنين بمبنى الشركة بالحي الحكومي.

وأهابت الشركة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف استغلالهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الإعلانات الوهمية.