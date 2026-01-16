قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحوصات طبية.. الديوان الملكي السعودي يعلن دخول خادم الحرمين المستشفي
حسام حسن: المنتخب عانى من الإجهاد والإصابات أمام السنغال
بعد صراع مع المرض.. تشييع جثمان الفنان محمد الإمام بالإسكندرية
بعد عامين و 3 أشهر.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تودع أم الدنيا
سرعة نقل وحدة الطوارئ بمحطة الريان.. وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالفيوم
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسي
إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026
الوزراء يوضح حقيقة الإعلانات المضللة حول مشروعات جديدة منسوبة لشركة العاصمة
القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
بعد عامين و 3 أشهر.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تودع أم الدنيا

كريم جمال

أعلنت الحسابات الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم انتهاء فترة عمل السفيرة هيرو مصطفى جارج بعد أكثر من عامين و ٣ أشهر.

كانت قد تولت هيرو منصبها كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة رسمياً في نوفمبر عام ٢٠٢٣.

https://www.facebook.com/share/p/181SKXYFba/?mibextid=wwXIfr

وقالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة في بيان وداعها لمنصبها كسفيرة الولايات المتحدة في مصر:"في ختام فترة عملي كسفيرة للولايات المتحدة لدى مصر، يغمرني الامتنان والتفاؤل بالمستقبل إلى أسرة السفارة الأمريكية بالقاهرة، شكراً من أعماق قلبي، أنا ممتنة ومقدرة تفانيكم في خدمة الشعب الأمريكي، ورعايتكم للشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومصر".

وتابعت هيرو مصطفى جارج:"كان شرفاً لي أن أخدم كسفيرتكم، وإلى زملائي وأصدقائي المصريين شكراً لحكمتكم ودعمكم وشراكتكم.. وداعا يا أم الدنيا!".

يذكر أن السفارة الأمريكية بالقاهرة كانت قد أقامت حقل وداع للسفيرة هيرو بحضور سفراء وشخصيات عامة يوم الثلاثاء الماضي الموافق ١٣ يناير الجاري.

