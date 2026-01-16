بعد عامين و 3 أشهر.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تودع أم الدنيا

أعلنت الحسابات الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم انتهاء فترة عمل السفيرة هيرو مصطفى جارج بعد أكثر من عامين و ٣ أشهر.

كانت قد تولت هيرو منصبها كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة رسمياً في نوفمبر عام ٢٠٢٣.

وقالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة في بيان وداعها لمنصبها كسفيرة الولايات المتحدة في مصر:"في ختام فترة عملي كسفيرة للولايات المتحدة لدى مصر، يغمرني الامتنان والتفاؤل بالمستقبل إلى أسرة السفارة الأمريكية بالقاهرة، شكراً من أعماق قلبي، أنا ممتنة ومقدرة تفانيكم في خدمة الشعب الأمريكي، ورعايتكم للشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومصر".

وتابعت هيرو مصطفى جارج:"كان شرفاً لي أن أخدم كسفيرتكم، وإلى زملائي وأصدقائي المصريين شكراً لحكمتكم ودعمكم وشراكتكم.. وداعا يا أم الدنيا!".

يذكر أن السفارة الأمريكية بالقاهرة كانت قد أقامت حقل وداع للسفيرة هيرو بحضور سفراء وشخصيات عامة يوم الثلاثاء الماضي الموافق ١٣ يناير الجاري.