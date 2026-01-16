سرعة نقل وحدة الطوارئ بمحطة الريان.. وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالفيوم

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الجمعة الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٦ إلى محافظة الفيوم، وذلك لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة، فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظات المختلفة.



وتفقد الدكتور سويلم محطة البطس القديمة لمتابعة موقف تركيب وحدة الطوارئ، واستكمال أعمال تأهيل حوض مص المحطة، وعملية تنفيذ النطاق الشبكي للمحطة، كما تفقد الدكتور سويلم أعمال إنشاء سحارة الحيار أسفل مصرف البطس الجارى تنفيذها حالياً ضمن أعمال "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بمركز طامية بمحافظة الفيوم .



وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة نقل وحدة الطوارئ الموجودة بمحطة الريان الى محطة البطس، خاصة بعد انتهاء أعمال التجهيز بتنفيذ القاعدة الخرسانية التى سيتم تركيب وحدة الطوارئ عليها، وذلك لإمكان دخول الوحدة للخدمة في أسرع وقت ممكن لتحسين حالة المياه بالمنطقة، كما وجه سيادته بنهو كافة أعمال الصيانة بالمحطة قبل نهاية فترة السدة الشتوية الحالية .

كما وجه بمواصلة تنفيذ عملية انشاء سحارة الحيار أسفل مصرف البطس وتسريع معدلات العمل والانجاز لنهو الأعمال فى شهر اكتوبر المقبل وفقاً للبرنامج الزمنى المقرر .وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لأجهزة الوزارة بمحافظة الفيوم على مجهوداتهم المتميزة المبذولة لصيانة مكونات المنظومة المائية خلال فترة السدة الشتوية استعدادا للموسم الصيفي المقبل.