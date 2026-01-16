قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الري: تدريب سيدات الأسر الأولى بالرعاية للاستفادة من ورد النيل

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
أمل مجدى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الدكتورة سلوى ابو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بخصوص التنسيق الجارى حالياً بين وزارة الموارد المائية والرى و وزارة التضامن الإجتماعى لتنفيذ حزمة من الدورات التدريبية فى مجال الاستفادة من نبات ورد النيل وذلك لسيدات الأسر الأولى بالرعاية من برنامج "تكافل وكرامة" .

يأتي هذا التنسيق فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي يوم ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال تدوير نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة من خلال السيدات بالأسر الأولى بالرعاية، وإعداد “مبادرة لتمكين المرأة فى مجال المياه وتدوير ورد النيل”.

وصرح الدكتور سويلم لأن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى قام بالفعل بعقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات فى مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه فى إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ ٢٣ نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات (كفر الشيخ - دمياط - دمنهور - إسنا) شارك بها عدد (٦٨٨) من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه على مستوى محافظات الجمهورية، وسوف تواصل الوزارة عقد برامج تدريبية مماثلة لتدريب المزيد من السيدات .

وأضاف أن الوزارة ترغب فى تطوير عملية تسويق هذه المنتجات، وزيادة أعداد السيدات المتدربات وذلك بدمج سيدات "برنامج تكافل وكرامة" فى البرامج التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإقليمي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما تهدف الوزارة من هذا التعاون أيضاً لتطوير عملية تدوير نبات ورد النيل بإستخدام طرق أفضل لتجفيف ومعالجة ورد النيل قبل استخدامه، و وضع تصميمات متنوعة تلقى قبول مجتمعى .

جدير بالذكر أن  الدكتورة سلوى ابو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى استقبلت وفداً من وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتورة  يسرا علام مستشار الوزير للاتصال والعلاقات الخارجية، لبحث التنسيق المشترك بين الوزارتين في هذا الشأن بناءاً على القرارات الصادرة عن اجتماع الوزراء، وقام الوفد بتفقد مكونات مركز التدريب و "معرض ورد النيل" بمقر المركز، والتعرف على نماذج منتجات ومشغولات ورد النيل التى قامت السيدات المتدربات بصنعها خلال الدورات التدريبية التى نفذها المركز سابقا .

