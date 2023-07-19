94 محضرًا تموينياً خلال حملات رقابية على المخابز البلدية فى 3 مراكز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، تحقيقاً للصالح العام ، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية حررت 26 محضراً تموينياً متنوعاً للمخابز خلال حملة مكبرة بدائرة المركز، حيث تنوعت المخالفات بين (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ نظافة ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم صرف بون) .

وفى بنى مزار، أوضح عماد حسن رئيس المركز أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية رقابية على المخابز البلدية بقرى شرق النيل، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 48 محضراً تموينياً جاءت ما بين ( نقص وزن ـ عدم مطابقة المواصفات ـ نقص فى الوزن ـ عدم نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود لوحات)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما أشار هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى ، أن الوحدة المحلية حررت بالتعاون مع التموين 20 محضرا تموينيا خلال حملة على المخابز بالقرى التابعة لمجلس قروى ابو عزيز، حيث تنوعت المخالفات بين (عدم نظافة، نقص وزن، عدم الإعلان ، عدم وجود سجل ، عدم وجود ميزان ) .