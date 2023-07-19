كيف اعرف أن الله قبل صلاتي؟

أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الاسلامي، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "أشعر باني وضوئي ليس صحيح وصلاتي ليست مقبولة فماذا أفعل ؟".

فأجاب عبد الرازق قائلاً: إن هذا الإحساس عظيم جدا، ولكن على الإنسان أن يحذر بأن يتحول إلى وسواس.

واستشهد بحديث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ! وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ)..رواه الترمذي.

وتابع : ان هذا احساس جميل ولكن علينا الحذر من ان يتحول لوسة تفسد على المرء عبادته وهو أمر منهي عنه .

كيف اعرف أن صلاتي مقبولة ؟

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن هناك فرقا بين الصلاة الصحيحة والمقبولة، والصحيحة هي ما تحققت فيها الشروط والأركان من " ووضوء وستر للعورة واستقبال القبلة وطهارة المكان الذي تؤدى فيه الصلاة".

وأشار عاشور، أن الصلاة تكون صحيحة حال استيفاء جميع أركانها وشروطها.

ولفت، إلى أن قبول الصلاة من عدمه هو أمر غيبي يعلمه الله عز وجل، لأنه مرتبط بخشوع المصلي.

ونوه إلى أن الفائز بصلاته هو من يخرج منها، ويشعر بزيادة النور داخله، ويزيد أكثر كلما خشع في صلاته.