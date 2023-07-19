سبب اختيار أسم شهرته.. "أبو" يفتح صندوق أسراره في سبوت لايت

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنان "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في أختيار أسم شهرته.

ويتحدث ابو عن رأيه في النادي الأهلي وأغنية سطلانه، ورأيه في النجم عمرو دياب والنجم تامر حسني.

ويكشف تفاصيل البومه الاول وكواليس أحدث اغانيه هوليلا التي حققت نجاح كبير، كما يكشف ايضا عن جدول حفلاته في الصيف وايضا عن مشروعه الجديد الذي يستعد اليه خلال الفترة القادمة و حياته الخاصه و علاقته ع أولاده.

و تستضيف شيرين سليمان في الحلقة النجم الشعبي شيبه الذي يتحدث عن اغنيته الجديدة التي يشاركه فيها النجم الشعبي عبدالباسط حموده.

كما تستضيف خلال الحلقة النجم الشاب معتز هشام الذي يشارك في بطولة الجزء الجديد من سلسلة ليه لأ، ويكشف عن مشاريعه الفنية خلال الفترة القادمة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً.