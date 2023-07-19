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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دوللي شاهين تنتهى من تسجيل أغنيتها الجديدة «حوش الدلع»

دوللي شاهين
دوللي شاهين

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «حوش الدلع» المقرر طرحها قريبًا على صفحتها الخاصة موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي.

 أغنية «حوش الدلع » من كلمات دوللي وألحان وتوزيع احمد عبدالعزيز شريك النجاح من أغنية ننه هو إلي الأن، وتستعد سندريلا دوللي شاهين طرح فيديو ليريك من سيشن تصوير أغنيتها الجديدة «حوش الدلع »، الأسبوع المقبل.

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

 يذكر أن أحدث اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حكاية بنت وأغنية حبيبتي يا امي وأغنية الملكة QUEEN »، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع يوتيوب. وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

 اغنية حكاية بنت من كلمات السيد على وشاركت الفنانة دوللي شاهين في الكتابة معه وألحان احمد يوسف وتوزيع ورؤية موسيقية احمد عبدالعزيز، إنتاج دوللي شاهين. تم التسجيل والماستر في استديو مدحت صالح.

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