تركيا والسعودية تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في السودان

أكد الجانبان السعودي والتركي خلال زيارة الرئيس التركي إلى السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان، أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار الدائم والبناء على إعلان جدة.

وحث الجانبان طرفي الصراع على الالتزام بالحوار السياسي من أجل الوصول إلى حل مستدام للصراع، واتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، حسبما نقلت “واس”.

وذكرا أن حل الأزمة السودانية يمكن تحقيقه من خلال عملية سياسية سودانية داخلية فعلية تحترم سيادة ووحدة السودان، وتحافظ على مؤسسات الدولة السودانية.

وشدد الجانبان السعودي والتركي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الداعمة للاستجابة الإنسانية بالسودان، وأهمية تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.