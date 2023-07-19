التعاون مع دول أفريقيا أبرز التوجهات| "البترول" تجري لقاءات ومباحثات لدعم قطاع التعدين.. ومسئولو شركات عالميون: مصر وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار

رئيس سنتامين العالمية للذهب: مصر يمكن أن تصبح سوقا رائدة للثروات المعدنية

وزير البترول يبحث مع شركات كندية استثمارات التنقيب عن الذهب في مصر

لقاءات للترويج لتعدين الذهب مع مسؤولين عالميين

شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية علي مدار اليوم، عددا من اللقاءات والمباحثات للتركيز علي الاستثمارات المختلفة في مجال البترول والثروة المعدنية خصوصا قطاع التعدين بالتنسيق مع الشركات العالمية .

وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر التي أقيمت بعنوان ( إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر ) وضمت رؤساء ومسئولي سنتامين الاسترالية وباريك جولد الكندية و AKH gold الانجليزية.

وأكد رؤساء ومسئولو الشركات، أن مصر تسير علي الطريق الصحيح، وأنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية، كما وفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات إزاء الاستثمار الجاد.

وقام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين و نظم التراخيص لتشجيع الاستثمار و تيسير اجراءاته علاوة علي وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة علي تحقيق اهداف مشروعات التعدين .

وأكد مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الاسترالية التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، أن مصر لديها المقومات والخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة فى مجال التعدين، إضافة إلى توافر بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة وشبكة الاتصالات والكهرباء والمياه الملائمة، فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر فى مجال التعدين و هو الامر الذى يشجع الشركات العالمية الكبرى و المتوسطة للعمل فى هذه البيئة الواعدة.

وأوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركة AkH gold، أن موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات ويضعها محط أنظار العالم خاصة بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية فى عان ٢٠١٩، مشيدا بنجاح تجربة شركة سنتامين فى استغلال منجم السكرى، مشيرا إلى أهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية فى تشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي.

ومن جانبه أكد جيمس فيرجيسون، المسئول بشركة باريك جولد، ثاني أكبر شركات تعدين الذهب عالميا، أهمية الجهود المبذولة في مصر لفتح المجال امام الشركات الدولية للتعدين للوصول لشراكة وتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود المبذولة والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية فى الفترة الأخيرة بتذليل العقبات امام المستثمرين فضلا عن العمل على تأهيل القدرات البشرية بشكل كفء للعاملين في قطاع الثروة المعدنية.

والتقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى، حيث تم بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك فى الأنشطة البترولية والتعدينية بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وفى بداية اللقاء وجه الملا الشكر للوزير الجيبوتي على تلبية الدعوة والمشاركة في المنتدى بما يؤكد على الدعم المشترك بين البلدين ورسالة للتعاون وتوصيل صوت افريقيا للعالم فى مجال التعدين والتحول الطاقى، واكد الملا على الاستعداد الدائم لتقديم مصر كافة أوجه الدعم لجيبوتي سواء في القطاع البترولى او التعدينى ، وإمكانية إرسال بعثات تعليمية من جيبوتي إلى مصر فى مختلف أنشطة صناعة البترول والتعدين ، وفى هذا الصدد اشار الملا إلى إنه تم الاتفاق على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين فى مجال التدريب.

ومن جانبه وجه وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي الشكر للمهندس طارق الملا على حسن الضيافة ، ونقل شكر الرئيس الجيبوتي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعم المستمر من مصر لبلاده ، مشيراً إلى أن قطاع التعدين فى مصر شهد تطوراً خلال الفترة الماضية ، وان بلاده تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية سواء في صناعة البترول او صناعة التعدين ، وفى نهاية اللقاء وجه الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة دولة جيبوتى للتعرف على فرص التعاون المتاحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

والتقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد مجموعة الموارد اﻷوروأسيوية "Eurasian Resources Group (ERG)" المتخصصة فى العمل بمجالات التعدين وعمليات الطاقة والنقل والتسويق فى 16 دولة حول العالم ، والتى أبدى مسئولوها اهتمامهم ومتابعتهم لما تحققه مصر من تطور فى قطاع التعدين ودراستهم بدء العمل وضخ استثمارات فى السوق المصرى بما لديه من فرص واعدة .

وأوضح الوزير لوفد المجموعة ما شهده قطاع التعدين من تطورات وإصلاحات وما نتج عن ذلك من طرح مزايدات لاستغلال الثروات التعدينية جذبت استثمارات وشراكات عالمية ، وأن مشاركتهم بمنتدى مصر للتعدين فى دورته الحالية فرصة جيدة للمجموعة لمعرفة السوق المصرى جيداً ، واستكشاف ما قامت به مصر من إصلاحات فى قطاع التعدين على أرض الواقع ، وتحديد المجالات التى يمكن أن تستثمر فيها المجموعة بداية من المشاركة فى المزايدات ومروراً بمجالات خدمات قطاع التعدين .

وقدم الدكتور جوناثان كورديرو رئيس القطاع التطويرى بالمجموعة التهنئة على نجاح المنتدى ، واستعرض مجالات عمل المجموعة ووجودها فى 16 دولة حول العالم ، وبصفة خاصة تواجدها فى القارة اﻷفريقية ، واستهدافها زيادة توسعاتها وتحمسها للعمل فى منطقة الدرع النوبى وفى مصر ، كما أوضح ما تتمتع به المجموعة من تقنيات حديثة فى مجال عمليات البحث والاستغلال .

واتفق الجانبان على دراسة المزيد من فرص التعاون والاستثمار والاستفادة من خبرات المجموعة وخاصة فى تحقيق المزيد فى مجال القيمة المضافة للثروات التعدينية وتطوير المشروعات الجارية.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

كما بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع مايك سيلفر الرئيس التنفيذى لشركة لوتس جولد الكندية والوفد المرافق له مشروعاتها الطموحة للبحث عن الذهب فى صحراء مصر الشرقية فى عدد من المناطق والتى فازت بها فى المزايدات العالمية الاخيرة التى تم طرحها بعد تحديث الإجراءات والنظم والقوانين لجذب الاستثمار.

وعرض وفد الشركة خلال اللقاء تقدم الأعمال فى عمليات البحث والتنقيب والحفر الجارية للبحث عن الذهب والممارسات والانشطة والتقنيات المستخدمة للوصول لأفضل النتائج، مشيرين إلى أن الشركة فازت بعشر مناطق فى الجولة الاولى والثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب، حيث تعد مصر محل اهتمام بالنسبة للشركة.

ولفت مسئولو الشركة إلى تنفيذها خطة طموح لتسريع وتيرة العمل وتكثيف حجم الأعمال فى مناطق امتيازها للبحث والتنقيب عن الذهب فى مصر وأنها تحرز تقدماً فى عمليات البحث والتنقيب ، وتنفذ برنامج حفر ناجح بتقنيات متنوعة وحديثة فى اطار مساعى الشركة وتطلعها للوصول لإكتشاف تجارى للذهب فى مصر حيث اكتسبت خبرات عديدة فى مناطق مختلفة من العالم ، مؤكدين ان حجم الانفاق الاستثمارى لها فى عملياتها فى مصر بلغ حتى الان نحو 8 ملايين دولار منذ اسناد الاعمال لها وهو ما يعكس حجم نشاطها المكثف وحماسها لتحقيق النجاح السريع فى مصر .

وأكد مسئولو الشركة، التزامها بالضوابط البيئية فى عمليات التعدين والعمل بشكل صديق للبيئة حيث يجرى إعادة معالجة المخلفات والتشغيل بالطاقة الشمسية علاوة على تطبيق معايير السلامة القصوى فى مواقع العمل ، الى جانب التوسع فى تنفيذ أنشطة المسئولية المجتمعية التى يستفيد منها المجتمع المحلى المحيط بموقع الشركة بتوفير فرص العمل ، كما تؤمن الشركة بخبرات الجيولوجيين المصريين .

وأشاد الوزير، بحماس الشركة وجهودها لتسريع وتيرة العمل لتحقيق نتائج ايجابية ، كما اشاد بجهودها لتحقيق الاستدامة البيئية فى اعمالها وتنفيذ انشطة المسئولية المجتمعية ، وحث الشركة على التوسع فى نشاط المسئولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلى .

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية و المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني ومن الشركة الكندية تشارلز ستافورد منسق السلامة والعمليات الميدانية ، وعمر ناصر مدير الشركة في مصر .