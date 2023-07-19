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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني يهنئ متابعيه بالعام الهجري الجديد

اكرم حسني
اكرم حسني

هنّأ الفنان أكرم حسني، المتابعين بمناسبة العام الهجري الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب أكرم حسني: "لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا" عام هجري سعيد.
 

من كواليس الفيلم الكوميدي العميل صفر، تم نشر صورة تجمع بين الممثلة السعودية فاطمة البنوي وبين بطل الفيلم ونجم الكوميديا المصري أكرم حسني، حيث يقف الاثنان على مدخل بوابة كبيرة، وتبدو “البنوي” في فستان أسود أنيق وهي تنظر إلى أكرم حسني فيما يبدو أنها تشرح له شيئاً ما، بينما يُصغي إليها أكرم وتبدو على وجهه علامات الاستهانة أو عدم الفهم لما تقول.

 تدور أحداث فيلم “العميل صفر” في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. 

ويشارك فاطمة البنوي وأكرم حسني في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدراو إسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

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