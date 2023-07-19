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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر أكبر من كدا| انتقادات لاذعة لـ الموسيقيين بسبب ترافيس سكوت

مصطفى كامل وترافيس
مصطفى كامل وترافيس سكوت

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة وتخبطا شديدا داخل أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بسبب قرار إلغاء حفل ترافيس سكوت الذى كان من المفترض إقامته يوم 28 من شهر يوليو الجاري عند سفح الأهرامات.

وبعد قرار النقابة بإلغاء تصريح إقامة الحفل واجهت النقابة وعلى رأسها الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية انتقادات حادة من قبل عدد كبير من الفنانين والمبدعين والنقاد، الذي أكدوا جميعهم أن هذا القرار الذى تم الإعلان عنه قرار خاطئ ولا يجب أن يتم اتخاذه فى بلد تحتضن كل الحضارات وصاحبة الأسبقية فى جميع المجالات سواء كانت فنية أو سياحية وهو الهدف الحقيقي وراء الحفل.

 

انتقادات لنقابة المهن الموسيقية بسبب حفل ترافيس سكوت
 
وعلى رأس هذه الانتقادات كان رأى الفنان عمرو سعد الذى قدم اعتذاره للمطرب الأجنبي ترافيس سكوت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب : إلغاء ترخيص حفلة ترافيس سكوت في مصر خطأ فادح ومش من حق أي حد ياخد قرارت للمصريين أو يتكلم باسمهم وأنا فنان مصري باعتذر لهذا المغني العالمي ولنجوم العالم ومتابعيهم اللي ممكن يشوفوا المصريين بشكل رجعي ومتخلف وبقول ليهم ان مصر أكبر من كده بكتير وان الشعب ده شعب عاشق لضيوفه وكريم وان مصر هي أرض الفنون والحضارات.

وأيضا انتقد قرار الإلغاء الناقد الفني الكبير طارق الشناوي والذى وصف حالة التخبط الموجودة داخل نقابة المهن الموسيقية بالأمر المخزي قائلا: حزين على موقف النقابة لأنه معلن أمام الرأي العام ولا يجب أن تكون بيانات نقابة المهن  الموسيقية متعثرة ومتوترة  ويبدو أن من يجلسون على المقعد لا يدركون قيمة هذا المقعد".


وتابع الشناوي فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي :" هذا المقعد جلس عليه قامات مثل  أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولكن مايحدث الآن غير مقبول  والنقابة ليست رقيبة على الذوق العام".

 

تخبط نقابة المهن الموسيقية 

وبعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة نتيجة هذا القرار، بدأت حالة من التخبط داخل المجلس، وخروج بعض التصريحات لتحسين صورة النقابة أمام الرأى العام وصلت إلى إعلان موافقة النقابة على إقامة الحفل بشرط موافقة الجهات الأمنية.

وتعتبر هذه التصريحات موافقة مبدئية على إقامة الحفل للخروج من هذا المأزق الذى يتعرض له النقيب وباقي أعضاء النقابة الذين لم يعلنوا عن خطأهم حتى الآن بل ويقوم بالمشاجرة مع كل من يوجه لهم اللوم كما فعل حلمي عبد الباقى الذى دخل فى مشادة أشبه بالخناقة مع الشاعر خالد تاج الدين على صفحة بالفيس بوك بعد اعتراض خالد على تصرف النقيب و النقابة من هذا الحفل ، فقام حلمي عبد الباقي بالدفاع عن نقيب الموسيقيين ووصل الأمر إلى السباب والشتائم.

مجلس نقابة المهن الموسيقية حفل ترافيس سكوت مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

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