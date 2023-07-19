كتلة الحوار تشيد بقرار العفو عن باتريك جورج ومحمد الباقر

ثمنت كتلة الحوار سرعة استجابة الدولة لطلبها بشأن العفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي وعلي رأسهم باتريك چورج ومحمد الباقر.

وقالت كتلة الحوار إن مثل هذه القرارات الهامة تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية في إضفاء مناخ مواتٍ للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر.



‎وتابعت أن هذه الخطوات تؤكد على صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني على صدق نوايا كل الأطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة وأن الطريق وإن بدا طويلا وشاقًا إلا أن صدق نوايا كل الاطراف سيمكننا جميعا من خلق غدٍ افضل يستحقه المصريون.