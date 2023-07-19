«علشان ولادكم احسبوها صح»|«البشلاوي»: حملة «التضامن» تعني العدل بما تحمله الكلمة من معنى

علقت الناقدة الفنية خيرية البشلاوى على حملة "علشان ولادكم احسبوها صح" والتى اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي والتى تهدف للحفاظ على حق الطفل.

وقالت خيرية البشلاوى فى تصريح خاص لصدى البلد :" هذه الحملة تعنى العدل بكل ما تحملة الكلمة من معنى، لأن الأطفال هم المستقبل، ووزارة التضامن تقوم بوظيفتها على قدر كبير من النبل والمصرية".

وأضافت البشلاوي: "هذه الحملة ستساهم فى إنشاء جيل كامل على قدر كبير من الوطنية والانتماء لبلده ، جيل سوى وطنيا وأخلاقيا"

واستطردت البشلاوى :" كل هذه الحملات التى تطلقها وزارة التضامن وخاصة ما تهدف للحفاظ على مستقبل الطفل يدل على أن مصر ستظل بخير دائمًا ".

تحت شعار "الطفل مكانه المدرسة.. لا لعمل الأطفال"، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف الدكتورة نيفينالقباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوعية المجتمع المصري بقضايا الأسرة والتنمية وذلك من خلال حملة بعنوان«علشان ولادكم.. احسبوها صح».

وتهدف حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح»، لمناهضة عمل الأطفال وتسربهم من التعليم، وذلك في إطار خطة الوزارةلرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر علىأعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.





ويكمن لعمل الأطفال مخاطر عديدة وجسيمة، خاصة عمل الأطفال في مهن خطيرة غير ملائمة لهم، والتي لا تطبقالاشتراطات التي يحددها القانون لعمل الأطفال، والتي ينتج عنها التأثير على مهاراتهم الأساسية والحياتية والتعاملمع المجتمع، ويوجد 4 مهارات أساسية تتأثر بسبب عمل الأطفال في مهن خطيرة.

مخاطر عمل الأطفال

عمل الأطفال في مهن خطيرة يؤثر على التطور المعرفي والذي يسببه حرمانه من إكمال التعليم واكتساب المهاراتالأساسية، مثل مهارات القراءة والكتابة والحساب والتواصل، وهي المهارات التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل والإندماجفي الحياة الاجتماعية.

كما تؤثر المهن الخطيرة علي التطور والنمو الجسدي للأطفال، وذلك يرجع لأن عمل الطفل يتسبب في أضرار صحيةوضغوط جسدية كبيرة أكبر من احتمال الطفل، كما أن الطفل يمكن أن يتعرض لانتهاكات جسدية وجنسية من صاحبالعمل.

وتعد سلامة الصحة النفسية للأطفال من أحد المهارات التي تتأثر بسبب عملهم، وذلك بسبب حرمان الطفل من وقت الفراغواللعب وتنمية القدرات والمواهب، كما يمكن أن يعرضه لسوء المعاملة والإيذاء اللفظي من صاحب العمل، والذي ينتج عنهفقد ثقة الطفل في نفسه واحترامه لذاته وارتباطه بأسرته والمجتمع المحيط به.

ويؤثر عمل الطفل بشكل سلبي علي مهارات التطور الاجتماعي والأخلاقي، من خلال قدرته على التمييز بين الصوابوالخطأ، وذلك نتيجة تعرضه لمواقف أكبر من قدرته على استيعابها في هذا السن الصغير، بما فيها الألفاظ الخارجةوالتدخين وشرب المخدرات.