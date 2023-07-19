عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«علشان ولادكم احسبوها صح»|«البشلاوي»: حملة «التضامن» تعني العدل بما تحمله الكلمة من معنى

صدى البلد

علقت الناقدة الفنية خيرية البشلاوى على حملة "علشان ولادكم احسبوها صح" والتى اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي والتى تهدف للحفاظ على حق الطفل.

وقالت خيرية البشلاوى فى تصريح خاص لصدى البلد :" هذه الحملة تعنى العدل بكل ما تحملة الكلمة من معنى، لأن الأطفال هم المستقبل، ووزارة التضامن تقوم بوظيفتها على قدر كبير من النبل والمصرية".

وأضافت البشلاوي: "هذه الحملة ستساهم فى إنشاء جيل كامل على قدر كبير من الوطنية والانتماء لبلده ، جيل سوى وطنيا وأخلاقيا"

واستطردت البشلاوى :" كل هذه الحملات التى تطلقها وزارة التضامن وخاصة ما تهدف للحفاظ على مستقبل الطفل يدل على أن مصر ستظل بخير دائمًا ".

تحت شعار "الطفل مكانه المدرسة.. لا لعمل الأطفال"، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف الدكتورة نيفينالقباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوعية المجتمع المصري بقضايا الأسرة والتنمية وذلك من خلال حملة بعنوان«علشان ولادكم.. احسبوها صح».

وتهدف حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح»، لمناهضة عمل الأطفال وتسربهم من التعليم، وذلك في إطار خطة الوزارةلرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر علىأعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.


 

ويكمن لعمل الأطفال مخاطر عديدة وجسيمة، خاصة عمل الأطفال في مهن خطيرة غير ملائمة لهم، والتي لا تطبقالاشتراطات التي يحددها القانون لعمل الأطفال، والتي ينتج عنها التأثير على مهاراتهم الأساسية والحياتية والتعاملمع المجتمع، ويوجد 4 مهارات أساسية تتأثر بسبب عمل الأطفال في مهن خطيرة.

 

مخاطر عمل الأطفال

 

عمل الأطفال في مهن خطيرة يؤثر على التطور المعرفي والذي يسببه حرمانه من إكمال التعليم واكتساب المهاراتالأساسية، مثل مهارات القراءة والكتابة والحساب والتواصل، وهي المهارات التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل والإندماجفي الحياة الاجتماعية.

كما تؤثر المهن الخطيرة علي التطور والنمو الجسدي للأطفال، وذلك يرجع لأن عمل الطفل يتسبب في أضرار صحيةوضغوط جسدية كبيرة أكبر من احتمال الطفل، كما أن الطفل يمكن أن يتعرض لانتهاكات جسدية وجنسية من صاحبالعمل.

وتعد سلامة الصحة النفسية للأطفال من أحد المهارات التي تتأثر بسبب عملهم، وذلك بسبب حرمان الطفل من وقت الفراغواللعب وتنمية القدرات والمواهب، كما يمكن أن يعرضه لسوء المعاملة والإيذاء اللفظي من صاحب العمل، والذي ينتج عنهفقد ثقة الطفل في نفسه واحترامه لذاته وارتباطه بأسرته والمجتمع المحيط به.

ويؤثر عمل الطفل بشكل سلبي علي مهارات التطور الاجتماعي والأخلاقي، من خلال قدرته على التمييز بين الصوابوالخطأ، وذلك نتيجة تعرضه لمواقف أكبر من قدرته على استيعابها في هذا السن الصغير، بما فيها الألفاظ الخارجةوالتدخين وشرب المخدرات.

حملة علشان ولادكم احسبوها صح علشان ولادكم احسبوها صح وزارة التضامن جهود وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

عزل زيلينسكي .. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد خطأ كارثي

ترشيحاتنا

بوتين يعلن شروط روسيا لاستئناف "صفقة الحبوب"

658 ألف فدان| أحمد موسى يتحدث عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية بسيوة

إمام عاشور يحضر مباراة الأهلي أمام حرس الحدود ويحتفل مع الأحمر بالدوري

لاعب جديد يرحل عن صفوف ليفربول

بقيمة 50 مليار دولار.. الإمارات توقع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع تركيا

الملك محمد السادس يدعو رئيس وزراء إسرائيل لزيارة المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في زيادة آلام القدم في الصيف.. وكيف يمكن علاجها

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

فيديو

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

280 فرصة عمل برواتب مميزة | وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة

مُهدّد بالقـ تل .. تفاصيل استغاثة المتهم بحرق المصحف في السويد |ماذا قال؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ