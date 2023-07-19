توقيع اتفاقيات ثنائية بـ 50 مليار دولار .. أبرز تفاصيل زيارة أردوغان لـ الإمارات

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة أبو ظبي، اليوم الأربعاء، برفقة زوجته أمينة أردوغان.

وكان في استقباله الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الإماراتي.

وكان أيضاً في استقبال أردوغان وزوجته الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار وحارب الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية وعدد من كبار المسؤولين.

بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين

عبر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،اليوم الأربعاء، عن سعادته بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبو ظبي.

وقال رئيس دولة الإمارات إنه بحث مع الرئيس التركي سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، خلال استقباله في حفل رسمي بقصر الوطن في أبو ظبي.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أنهم ناقشوا أهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار.

توقيع اتفاقيات ثنائية بقيمة 50 مليار دولار

قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" ،اليوم الأربعاء، أن كلا من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان شهدا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة 50.7 مليار دولار في قصر الوطن في مدينة أبو ظبي.

وأضافت الوكالة أن الجانبين وقعا على اتفاقيات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.

ووقع الجانبان على الاتفاقيات الآتية:

ــ اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية التركية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ــ اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.

ــ اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

ــ اتفاقية تسليم المجرمين.

ــ اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

ــ اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.

ــ إعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة..

ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال التحول الرقمي.

ــ اتفاقية إطارية للشراكة الإستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية.

ــ مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية.

ــ مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا.

ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في دولة الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا.



ــ مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي.

ــ مذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية.

ــ مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

ترحيب الرئيس الإماراتي بالتعاون مع تركيا

ورحب الرئيس الإماراتي بزيارة أردوغان لبلاده معرباً عن ثقته بأن الزيارة تعطي دفعاً قوياً نحو تعزيز آفاق الشراكة بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين في القطاعات الإستراتيجية منها الاستثمار والتكنولوجيا والتحول الرقمي والفضاء والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة وغيرها والفرص الواعدة لتوسيع آفاق هذا التعاون.

وأكد الجانبان على أن دولة الإمارات وتركيا لديهما لديهما توجه إستراتيجي لدفع العلاقات الثنائية إلى أقصى آفاق تنموية ممكنة.

كما ناقش كل من رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي أردوغان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " 28 cop " الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري وتطلع الإمارات إلى مشاركة تركية فاعلة من أجل نتائج تصب في مصلحة العالم أجمع.. خاصة أن هناك تعاوناً بين البلدين في مجال العمل المناخي ولديهما خطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني.

واستعرض الجانبان أهم القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وفي هذا السياق، شدد الجانبان على أن الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة.

رئيس الإمارات يمنح أردوغان وسام زايد

ومنح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات نظيره التركي رجب طيب أردوغان "وسام زايد" الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول وملوكها ورؤسائها.

وأتى ذلك كتقدير للجهود التي بذلها أردوغان في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وازدهارها على جميع المستويات.

وأعرب الرئيس التركي أردوغان عن شكره وتقديره لرئيس الدولة وسعادته واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي يحظى باحترام شعوب العالم ومحبتها لما تركه من إرث قيمي رسخ جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.

ومن جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن منح نظيره التركي "وسام زايد" يعد تعبيراً عن شكر دولة الإمارات وتقديرها لجهوده الاستثنائية التي بذلها في تنمية علاقات الصداقة التاريخية الراسخة والتعاون المشترك بين بلدينا الصديقين.

وفي نهاية اللقاء تمنى الرئيس الإماراتي لتركيا بقيادته وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

جلسة رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي أردوغان

جلسة رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي أردوغان

جلسة رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي أردوغان

جلسة رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي أردوغان

جلسة رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي أردوغان

جلسة رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي أردوغان

جلسة رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي أردوغان