القومي للمرأة يطلق فعاليات المعسكر التدريبي من أجل التنمية فى مصر

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الذي يتظمه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية فى مصر، و في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر. ويستهدف طلبة وطالبات السياحة والفنادق من جامعتى حلوان والسادات ويهدف الى تمكين طالبات وطلبة كليات السياحة والفنادق من جعل العمل فى القطاع السياحي بيئة عمل آمنة، ويتم تنفيذ المعسكر بالشراكة مع ويل اسبرنج ويستمر على مدار ٣ ايام.

يتضمن المعسكر العديد من الأنشطة والفعاليات لتبادل الخبرات والتجارب الحياتية ، ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، بالإضافة إلى استعراض الخدمات التى يقدمها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والتعريف بخط الاستشارات ١٥١١٥، ودور وحدات المرأة الآمنة بالجامعات، ونظام الاحالة الوطنى.

كما يتضمن المعسكر محاضرات حول كيفية اكتشاف الذات وتغيير المفاهيم ومهارات التواصل الفعال والتعامل بروح الفريق وكيفية إدارة الوقت والتخطيط بالإضافة إلى تعريفهم بأخلاقيات العمل والحقوق والواجبات.

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