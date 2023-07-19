هل يعود أسامة فيصل لنادي الزمالك؟ .. مصدر يجيب

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول طلب مسؤولي الأبيض عودة أسامة فيصل مهاجم الفريق المعار للبنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يطلب قطع إعارة أسامة فيصل، واللاعب مستمر مع البنك الأهلي لنهاية فترة الإعارة بنهاية الموسم المقبل.

وكان الزمالك استعاد حمدي علاء لاعب الوسط بعد انتهاء إعارته للبنك الأهلي في الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق السبت المقبل.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك تأجيل الجهاز الفني لمناقشة ملف إعارة بعض اللاعبين الشباب بالنادي في فترة الانتقالات الصيفية لحين حل أزمة منع النادي من قيد وسداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأكد مصدر بالنادي أن الجهاز الفني يفضل الانتظار لحين حل أزمة القيد على أن يناقش بعدها فكرة إعارة بعض لاعبي الفريق الشباب لأندية الدوري لاكتساب المزيد من الخبرات حال إبرام صفقات جديدة.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.