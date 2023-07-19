عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يعود أسامة فيصل لنادي الزمالك؟ .. مصدر يجيب

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول طلب مسؤولي الأبيض عودة أسامة فيصل مهاجم الفريق المعار للبنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يطلب قطع إعارة أسامة فيصل، واللاعب مستمر مع البنك الأهلي لنهاية فترة الإعارة بنهاية الموسم المقبل.

وكان الزمالك استعاد حمدي علاء لاعب الوسط بعد انتهاء إعارته للبنك الأهلي في الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق السبت المقبل.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك تأجيل الجهاز الفني لمناقشة ملف إعارة بعض اللاعبين الشباب بالنادي في فترة الانتقالات الصيفية لحين حل أزمة منع النادي من قيد وسداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأكد مصدر بالنادي  أن الجهاز الفني يفضل الانتظار لحين حل أزمة القيد على أن يناقش بعدها فكرة إعارة بعض لاعبي الفريق الشباب لأندية الدوري لاكتساب المزيد من الخبرات حال إبرام صفقات جديدة.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح  اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة  في مسابقة الدوري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

«اسمع صوت السرينة.. إمام جوه نادينا».. جماهير الأهلي تهتف لـ إمام عاشور|شاهد

مشهد مثير| الأم قاتلة ابنها بالشرقية تفاجئ المحكمة باعتراف صادم: "كنت هدفن نفسي حية"

ترشيحاتنا

صفقة ضخمة | ألمانيا تحصل على صواريخ جو - جو من أمريكا

الآيفون السجادة .. تسريبات تكشف تطوير آبل لهاتف قابل للف

سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

بـ الخطأ .. مدافع الأهلي يسجل التعادل لـ حرس الحدود

ضياء رشوان بعد العفو الرئاسي عن باتريك زكى: لا يوجد أي حقوقي مسجون

خضّ الجمهور عليه .. حقيقة دخول تامر عاشور العناية المركزة | صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

ببطن مكشوفة وفساتين بشراشيب.. شاهد ملابس درة في إيطاليا تشعل السوشيال ميديا

السر في زيادة آلام القدم في الصيف.. وكيف يمكن علاجها

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ