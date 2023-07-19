إمام عاشور يحضر مباراة الأهلي أمام حرس الحدود ويحتفل مع الأحمر بالدوري

تواجد إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد ، باستاد القاهرة لدعم فريقه خلال مواجهة حرس الحدود التي تشهد تتويج الفريق بدرع الدوري الممتاز .
وشهد استاد القاهرة المستضيف لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الدوري الممتاز ، هتافات نارية من قبل جماهير المارد الأحمر لـ إمام عاشور المنضم حديثا للفريق .
وأعلن الأهلي رسميا أمس ، ضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات مقبلة قادما من نادي ميتلاند الدنماركي .
وهتفت جماهير الأهلي بقوة إلى إمام عاشور ورحبت به بعد أن بات لاعبا داخل صفوف الأهلي .
وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى ، عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.