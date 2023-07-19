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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يحضر مباراة الأهلي أمام حرس الحدود ويحتفل مع الأحمر بالدوري

إمام عاشور
إمام عاشور

تواجد إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد ، باستاد القاهرة لدعم فريقه خلال مواجهة حرس الحدود التي تشهد تتويج الفريق بدرع الدوري الممتاز .

وشهد استاد القاهرة المستضيف لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الدوري الممتاز ، هتافات نارية من قبل جماهير المارد الأحمر لـ إمام عاشور المنضم حديثا للفريق .

وأعلن الأهلي رسميا أمس ، ضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات مقبلة قادما من نادي ميتلاند الدنماركي .

وهتفت جماهير الأهلي بقوة إلى إمام عاشور ورحبت به بعد أن بات لاعبا داخل صفوف الأهلي .

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى ، عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

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