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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الطاقة المتجددة فرصة.. مستشار تنمية مستدامة: التغيرات المناخية مشكلة بقاء.. فيديو

حسين اباظة
حسين اباظة

أكد حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن  العالم يواجه مشكلة بقاء وهي مشكلة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري .

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وقال حسين أباظة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :"    لا يمكن فصل البيئة وتغير المناخ عن التنمية وتحفيذ الاستثمارات الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل ".

 

 وأضاف حسين أباظة :"  الاستثمار في البيئة والموارد الطبيعية أمر أساسي وحافز رئيسي للخروج من الأزمات العالمية ".

 

 وتابع حسين اباظة:" يجب أن نستغل قضايا البيئة للإنطلاق في مسارات مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والاقتصاد الأخضر ".

 

 واكمل حسين اباظة :" لا يمكن التعامل مع التغيرات المناخية بعيدا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ".

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