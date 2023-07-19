الطاقة المتجددة فرصة.. مستشار تنمية مستدامة: التغيرات المناخية مشكلة بقاء.. فيديو

أكد حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن العالم يواجه مشكلة بقاء وهي مشكلة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري .

وقال حسين أباظة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" لا يمكن فصل البيئة وتغير المناخ عن التنمية وتحفيذ الاستثمارات الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل ".

وأضاف حسين أباظة :" الاستثمار في البيئة والموارد الطبيعية أمر أساسي وحافز رئيسي للخروج من الأزمات العالمية ".

وتابع حسين اباظة:" يجب أن نستغل قضايا البيئة للإنطلاق في مسارات مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والاقتصاد الأخضر ".

واكمل حسين اباظة :" لا يمكن التعامل مع التغيرات المناخية بعيدا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ".