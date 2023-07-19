بجعة بيضاء | تدخّل عاجل من البيئة لإنقاذ طائر بري في بورسعيد

استمراراً لجهود وزارة البيئة فى منع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية ، قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكليف فريق إدارة محمية أشتوم الجميل لإنقاذ طائر بيليكان “المعروف بالاوساط الشعبية بطائر البجعة البيضاء الكبيرة ”.

ونجح الفريق فى إنقاذه من أحد الباعة بسوق بورفؤاد العمومي بمحافظة بورسعيد ووضعه تحت الرعاية البيطرية لاستعادة قدرته علي الحياة في بيئته الطبيعية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أحد حماة الحياة البرية من المجتمع المدني بمدينه بورسعيد قد قام بتقديم شكوى للوزارة تفيد بحيازة احد الباعة بسوق بور فؤاد العمومي لطائر بري يشبه البجعة بغرض الزينة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة١٩٩٤ وتعديلاته بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وحماية الطيور المهاجرة ، حيث أنه من الطيور المهاجرة ومحظور صيده دوليا.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد أصدرت توجيهاتها بسرعة إنقاذ الطائر وتحديد نوعه وإتخاذ كافة الاجراءات لحمايته و اعادة اطلاقه لبيئته الطبيعية بعد التأكد من سلامته وقدرته علي مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

وقد قام فريق ادارة محمية اشتوم الجميل بضبط الطائر واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإجراء كافة القياسات المطلوبة والكشف عليه ظاهرياً وعمل القياسات لتحديد نوعه وحالته الصحية ، وقد اثبت من المعاينة انه طائر البيليكان وفي حالة اعياء شديدة يستجوب معه وضعه تحت الرعاية البيطرية لإعادة تأهيله وتغذيته لاستعادة قدرته علي مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية قبيل إعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بمحمية آشتوم الجميل.

وقد أشادت د. ياسمين فؤاد بدور المجتمع المدني في انقاذ الطائر وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المجتمع فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

توعية التجار بطائر البيليكان

تم توعية التجار بطائر البيليكان ، حيث أنه طائر بري لاحم مختلف عن البجعة العاشبة وهو احد الطيور المهاجرة التي تتعرض للاعياء الشديد والمرض والنفوق في حالة البعد عن بيئته الطبيعية.

و تهيب الوزارة بالسادة المواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.

تدخّل عاجل من البيئة لإنقاذ طائر بري

تدخّل عاجل من البيئة لإنقاذ طائر بري

تدخّل عاجل من البيئة لإنقاذ طائر بري