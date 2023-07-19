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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في حوار خاص إلى "صدى البلد"...

ممثل وزارة البيئة بالكونغو: لا أرى أزمة في سد النهضة.. وهذه أكبر مشكلات إفريقيا (فيديو)

لونجو مالوتشي مثل
لونجو مالوتشي مثل وزارة البيئة الكونغولي مع أمل مجدي

علاقات استراتيجية وطيدة  تربط مصر والكونغو على المستويات كافة، وهناك تعاون وتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وكذلك تنقل مصر  خبراتها في مجالي الري والزراعة والاستخدام الأمثل للموارد المائية إلى الكونغو فقامت بإنشاء مركز التنبؤ بالأمطار في كينشاسا وأيضًا  في بروتوكول التعاون الفني الموقع بين الدولتين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية وحفر عدد 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية.

واستضافت مصر الاجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)  في ظل رئاسة مصر للمجلس خلال عامي 2023 - 2024، بمشاركة عدد كبير من وزراء المياه وكبار المسئولين بالدول الإفريقية، وكان لـ “صدى البلد” هذا اللقاء مع لونجو مالوتشي ممثل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لدولة الكونغو الديمقراطية تحدث فيها عن التغيرات المناخية وأزمة سد النهضة وغيرها من الموضوعات…

ماذا تريد من الأمكاو لحل مشاكل قارة إفريقيا؟

نريد  تعاون أكثر من الوضع الحالي، فمن الأفضل أن تجمع كل الخبراء من جميع البلاد وأن نناقش فكرة إعادة استخدام المياه.

كيف يمكننا حل مشكلة تغير المناخ ؟


عن طريق دراسة آثار التغيرات المناخية على الدول، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.


ما الحل في أزمة سد النهضة الإثيوبي؟


لابد أن ننظر للحلول الوسط بين الدول الرئيسية، وإثيوبيا عضو في حوض النيل ولا أراها أزمة بقدر ما يعتمد الحل على الإرادة السياسية وليس عن طريق الخبراء، مضيفًا أن التنمية حق لإثيوبيا ومن حقها توليد الكهرباء عن طريق السدود، لكن لابد أن تصل المياه إلى دول المصب كافية.

كيف ترى علاقة مصر بالكونغو؟

مصر تقدم الدعم للكونغو خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ونحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة وتطبيق نظم الري الحديثة ويوفر مركز التنبؤ بكينشاسا الكثير لنا.


ما هي أكبر المشكلات التي تواجه القارة الإفريقية ؟


مشاكل القارة الإفريقية كثيرة في المياه والتغيرات المناخية وعلينا الاستفادة واستخدام مياه الأمطار المتوفرة بدون تكلفة ويجب أن تراعي جميع البلاد التكلفة العالية لإعادة استخدام المياه.

جدير بالذكر أن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، استقبل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لونجو مالوتشي، ممثل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لدولة الكونغو الديمقراطية، على هامش الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (أماكو) خلال الفترة من 13 - 15 يونيو الماضي، وأشار سويلم لخصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو على المستويات كافة، مؤكدا تطلعه للعمل سوياً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية .

الكونغو الري سد النهضة كينشاسا مركز التنبؤ

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