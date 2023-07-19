عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"ماحبتنيش".. مسلم يطرح الأغنية السادسة من ألبومه الجديد

صدى البلد

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته الجديدة " ماحبتنيش" وهى الأغنية السادسة، من ألبومه الجديد، والأغنية تجربة فنية جديدة، يتناول فيها مسلم فكرة تعبر عن استدراك الشخص، ورجوعه لنفسه، بعد نهاية علاقة الحب وتجاوزه مرحلة الندم و الحزن، بأن يقرر أن يعيش فى الواقع، ويتأكد بأن الحب كان من طرفه هو فقط، وأن  الطرف الأخر لم يكن صادقا فى حبه، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "مش ندمان" و"مين كان سبب" و"صعبان عليك".

 أغنية "ماحبتنيش" كلمات، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الازرق ، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلمات "ماحبتنيش":..

انت ماحبتنيش

فبلاش نكدب على بعض .. روح كفاياك تمثيل

إننا نرجع صعب

بعدي عايش و بخير

بس سايبني ف حرب

فيك كان عشمي كبير

ردتني لسابع ارض

ايام ومسيرها تعدي

مش فارق كنت معاك و لوحدي

ايام لازم هتنسي

و يارب تكون مرتاح من بعدي

انت اختارت تعيش

بس بعيد عني

انساني  ياريت متجيش

بعد م طاب قلبي

حبيتك  بس مفيش

حاجه قصاد تعبي

كنت بعدي كتير

بس دا كان ذنبي

 

المنصات الرقمية المطرب مسلم توزيع موسيقي المنصات محطات الراديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

«اسمع صوت السرينة.. إمام جوه نادينا».. جماهير الأهلي تهتف لـ إمام عاشور|شاهد

مشهد مثير| الأم قاتلة ابنها بالشرقية تفاجئ المحكمة باعتراف صادم: "كنت هدفن نفسي حية"

موضوعات متعلقة

عمر عبد العزيز يعلق على حملة التضامن “علشان ولادكم احسبوها صح”

«علشان ولادكم احسبوها صح»|«البشلاوي»: حملة «التضامن» تعني العدل بما تحمله الكلمة من معنى

مصر أكبر من كدا| انتقادات لاذعة لـ الموسيقيين بسبب ترافيس سكوت

وفاة السيناريست مصطفى إبراهيم عن عمر ناهز 64 عامًا

أشرف زكي: مبادرة "التضامن" لتأكيد حق الأطفال في التعليم ستنشئ جيلا مثقفا

والد الفنان خالد عليش يتعرض لجلطة في القلب

في نهار رمضان .. أول رد من حسن شاكوش على خيانته لـ زوجته

رزان جمال أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة

ترشيحاتنا

نهضة شاملة.. توجيه عاجل بمواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي في مصر

صفقة ضخمة | ألمانيا تحصل على صواريخ جو - جو من أمريكا

الآيفون السجادة .. تسريبات تكشف تطوير آبل لهاتف قابل للف

سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

بـ الخطأ .. مدافع الأهلي يسجل التعادل لـ حرس الحدود

ضياء رشوان بعد العفو الرئاسي عن باتريك زكى: لا يوجد أي حقوقي مسجون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي الاغراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

ببطن مكشوفة وفساتين بشراشيب.. شاهد ملابس درة في إيطاليا تشعل السوشيال ميديا

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ