"ماحبتنيش".. مسلم يطرح الأغنية السادسة من ألبومه الجديد

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته الجديدة " ماحبتنيش" وهى الأغنية السادسة، من ألبومه الجديد، والأغنية تجربة فنية جديدة، يتناول فيها مسلم فكرة تعبر عن استدراك الشخص، ورجوعه لنفسه، بعد نهاية علاقة الحب وتجاوزه مرحلة الندم و الحزن، بأن يقرر أن يعيش فى الواقع، ويتأكد بأن الحب كان من طرفه هو فقط، وأن الطرف الأخر لم يكن صادقا فى حبه، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "مش ندمان" و"مين كان سبب" و"صعبان عليك".

أغنية "ماحبتنيش" كلمات، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الازرق ، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلمات "ماحبتنيش":..

انت ماحبتنيش

فبلاش نكدب على بعض .. روح كفاياك تمثيل

إننا نرجع صعب

بعدي عايش و بخير

بس سايبني ف حرب

فيك كان عشمي كبير

ردتني لسابع ارض

ايام ومسيرها تعدي

مش فارق كنت معاك و لوحدي

ايام لازم هتنسي

و يارب تكون مرتاح من بعدي

انت اختارت تعيش

بس بعيد عني

انساني ياريت متجيش

بعد م طاب قلبي

حبيتك بس مفيش

حاجه قصاد تعبي

كنت بعدي كتير

بس دا كان ذنبي