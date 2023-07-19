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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على تفاصيل قمة قادة الخليج ودول آسيا الوسطى

القمة الخليجية
القمة الخليجية

قالت رغدة منير، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن المدينة تشهد حدثين مهمين، الأول هو اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وأضافت، خلال إفادتها على الهواء، أن اللقاء التشاوري بين قادة دول الخليج يشمل الحديث عن شواغلها المشتركة، أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتنسيق المواقف المشتركة لاسيما في ظل التحديات العالمية التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية وحالة اللا يقين التي يعيشها العالم والتي تتطلب توحيد الصفوف استعدادًا لما هو آت.

وعن قمة قادة الخليج ودول آسيا الوسطى، قالت إن دول الخليج من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع دول آسيا الوسطى بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي، مشيرة إلى أن هذه المناطق زاخرة بالموارد الطبيعية والبشرية وموارد الطاقة والموارد المتجددة وهذا يعطيها أهمية كبيرة للسعودية.

 

قادة دول آسيا

وأشارت إلى أنه لا توجد أجندة واضحة وستكون هناك صورة جماعية لقادة دول آسيا وقادة الخليج واجتماع يضمهم ويشهد كلمة لولي العهد محمد بن سلمان.

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