حقيقة ظهور فيروس جديد في الجزائر.. ما القصة؟

أفادت مديرية الصحة والسكان لولاية البليدة الجزائرية أن ما تردد بشأن ظهور وباء وتسجيل حالات وفيات بداء فيروسي، شائعات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت الصحة الجزائرية في بيان لها - بحسب ما ذكرت الجزائر دايلي - أن الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة خلال هذه الأيام، يعتبر الفاعل الأساسي لاستقبال مصالح الاستعجالات للمؤسسات الصحية لعدد كبير من المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن والأطفال جراء تعرضهم لأشعة الشمس.

وتابعت: أمام هذا الظرف المواكب مع موجة الحر في شمال الوطن يتطلب من المواطنين التحلي بالحيطة والحذر وأخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي التعرض لأشعة الشمس مع أخذ كمية كافية من الماء باستمرار وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.