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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عشرات القتلى والمصابين .. القصة الكاملة للحادث المأساوي في الجزائر

صدى البلد

استيقظ العالم العربي على حادث مأساوي صباح اليوم ، هز الجزائر في حادث مرور مريع إثر اصطدام سيارة مع حافلة لنقل المسافرين بولاية تمنراست بأقصى الجنوب الجزائري.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة احتراق المركبتين وسط ذهول المارة، كما تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا صادمة للحادث المروع.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 04:15 من أجل حادث مرور متبوع بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول بلدية تمنراست.

وأضاف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين.

وتوفي 42 شخصا، وأصيب 1697 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع 1359 حادث مرور، بعدة ولايات من الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و15 يوليو الجاري، حسب ما أوردته الثلاثاء حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجلفة، بوفاة 6 أشخاص وجرح 37 آخرين، إثر تسجيل 19 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإسعاف وإجلاء 15011 جريحا ومريضا إلى المستشفيات، وإخماد 1946 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 108 حرائق، تيزي وزو 105 حرائق وعنابة بـ 102 حريق.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت المصالح ذاتها بـ 7309 تدخـلا، لإنقاذ 537 شخصا في حالة خطر وتغطية 6206 عمليات إسعاف.

تضامن أردني مع الجزائر

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية؛  عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا حادث السير الذي وقع صباح اليوم في ولاية تمنراست جنوب الجزائر، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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