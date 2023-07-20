عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي بني مزار بالمنيا يستغيثون من استمرار انقطاع الكهرباء

صدى البلد

استغاث أهالي مدينة بني مزار بمحافظة المنيا ، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار وتكرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة مفاجئة، دون إعلان مسبق من هندسة الكهرباء.

قال المواطن طارق رجب ،  فى رسالته: “ نعانى نحن أهالي مدينة بني مزار بمحافظة المنيا من انقطاع التيار الكهربائي  لعدة مرات فى اليوم ولفترات طويلة منذ عدة أيام ما يؤدي لكثير من الأضرار الأخرى منها عدم وصول المياه للكثير من المنازل التى تعتمد على المواتير ونحن فى أشد الحاجة إلى المياه فى ظل انتشار الفيروسات  للمحافظة على النظافة الشخصية لعدم انتشار الأمراض”.

وأضاف: “انقطاع التيار الكهربائي يستمر لعدة أيام  وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات ما يتسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية”.


وناشد أهالي القري، المسئولين بشركة توزيع الكهرباء، العمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال الأهالى.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01159438690

اقرأ أيضا:

أهالي عرب مطير في أسيوط يشكون كثرة انقطاع الكهرباء وتعرض الأجهزة للتلف


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

التيار الكهربائى انقطاع التيار الكهربائى انقطاع الكهرباء شركة توزيع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

بيان عاجل من السويد بعد اقتحام سفارتها في العراق

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

ترشيحاتنا

قبل نصف قرن.. قصة أول رحلة مأهولة إلى سطح القمر

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

مسئول تنفيذي سابق بجوجل: الروبوتات ستكون محل البشر في العلاقات الحميمة

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على القرم

تحذير صادم من صندوق النقد بشأن ارتفاع الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

مقطع فيديو لمواطن كويتي يثير الجدل حول معاناة أبناء وطنه لهذا السبب

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ