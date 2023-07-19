الموجود 200 | إضافة مائة مكتبة جديدة بالمساجد الكبرى لبناء الوعي قريبًا

قالت وزارة الأوقاف إن برنامج (اقرأ) الصيفي شهد إقبالا كبيرًا ، حيث يقام برنامج (اقرأ) الصيفي في ( 200) مكتبة بالمساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية بمشاركة أساتذة الجامعة والأدباء والمتخصصين ، فضلًا عن وجود مائة مكتبة ثالثة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة ، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي وتقوية الجوانب الثقافية لدى الشباب وغيرهم.

اللقاءات المكتبية تستقبل المواطنين يوميًّا ، وتسهم في بناء الوعي ، وتعتبر بمثابة مركز إشعاع علمي ومعرفي وثقافي ، وتعمل على رفع مستوى الوعي والبناء والتأهيل ، من أجل نشر رسالة العلم ورسالة الوحدة والتسامح والمحبة والحوار.