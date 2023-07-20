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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي يخرج عن صمته ويكشف كواليس جديدة بشأن صفقة إمام عاشور

صدى البلد

كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الاهلي، كواليس صفقة التعاقد مع إمام عاشور الذي انضم للمارد الأحمر قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مارسيل كولر طلب التعاقد معه، ومنذ الدقيقة الأولى وهو يُفضل الانضمام للنادي الأهلي، ومنذ أن شعرنا بأنه لن يعود للدنمارك بدأنا التفاوض معه ومع وكيل أعماله وتحدثنا مع ميتيلاند".

وأضاف: "الأمور أخذت أيامًا للتأكيد من رغبة اللاعب، ثم تحدثنا مع الوكلاء والنادي الدنماركي، هناك بعض التفاصيل الخاصة".

وأكمل: "الصفقة محسومة مع إمام عاشور منذ فترة، ولم يُماطل النادي الأهلي مطلقًا، وحسم أمره منذ فترة، مدرسة الأهلي دائمًا هي جلب صفقة بدون أي أزمات، واللاعب لم يفتعل أي أزمة، وحصل على عقد الفئة الأولى في النادي ولم يكن له مطالب آخرى، وكان (شاري النادي الأهلي)".

وأردف: "مشكلتنا حاليا هي (التوقع والتربص)، البعض يتوقع منه أكثر، ثم التربص به وأي كرة يلعبها سنجد احاديث كثيرة، لكننا ننتظر منه الكثير داخل النادي الأهلي".

واستطرد: "قد نقوم برسم سيناريوهات وآخرون يقومون بالتنفيذ، هناك لاعب قادم بنظام النادي الأهلي، شركة الكرة وضعت نظام للعمل، نقوم بتجميع المعلومات عن أي لاعب إداريا وسلوكيا وطبيًا وتاريخه ومشاكله ومستواه الفني واحصائياته، والعلم أصبح يعطي الطاقة الحرارية للاعبين، كل الأمور مرصودة أمام المختصين، من خلال عمل شركة الكرة مع إدارة التعاقدات".

وأشاد القيعي، بـ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي على ما يبذله من جهد في الفترة الماضية، رافضا التطرق لفكرة المبادئ، مؤكدا أن البعض لم يصبح يهتم بالمكسب والخسارة، لكنهم يحاولون النيل من عراقة وشموخ الأهلي والاحترام الذي يحظى به على مستوى العالم.

وأتم: "البعض يحاول ابتزاز الأهلي بموضوع المبادئ، لكن لا نتدخل في أي نادٍ ولا نفرض عليهم مبادئنا".

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