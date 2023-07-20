أحمد السجيني يكشف أسباب أزمة العقارات الآيلة للسقوط

عرض المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب آخر ما توصلت إليه لجنة الإدارة المحلية بشأن العقارات الآيلة للسقوط، كاشفا أن اللجنة اختتم زيارتها في التقصي الميداني لجميع المحافظات باستثناء شمال سيناء حيث أرجأت زياتها للعام المقبل.

وكشف خلال لقائه مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية ETC مساء أمس الأربعاء أن أسباب ازمة العقارات الايله للسقوط تعود إلى فوضى البناء والتخطيط، وغياب الرقابة والحوكمة في فترات سابقة، فضلا عن عدم التخطيط لتوفير للسكن مناسب، وعدم الاعتماد على الرسومات الانشائية والهندسية، وتجاهل جس التربة.

وقال إن التشخيص الصحيح لتلك الإزمة، هو أننا ورثنا تلك العقارات نتيجة الفوضى، فبدأت الأحياء أعمالها في حصر العقارات، وأصبح لدينا حصر بنسبة كبيرة، وانتبهت الحكومة فصنفت الأولويات بالنسبة للمحافظات، فوضعت الاسكندرية على رأس المحافظات التي لها الاولوية، تليها البنايات التي أقيمت على الطرق الكبرى في القاهرة.