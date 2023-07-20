الدوري الممتاز| ياسر إبراهيم : الأهلي حقق أهدافه في الموسم الحالي

قال ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن بطولة الدوري هي البطولة المحببة لجماهير ‏النادي، فمنذ انطلاق مباريات الموسم الحالي كان هناك إصرار وتحد من نوع خاص لجميع اللاعبين من ‏أجل استعادة اللقب.‏

وأوضح إبراهيم أنه دائمًا يعيش في حالة من التركيز سواء خلال مشاركته كلاعب أساسي ‏أو عند وجوده على مقاعد البدلاء.

وأكد لاعب الأهلي أنه فخور بالبطولات التي توج بها مع الفريق، وأن الأهلي دائمًا رقم واحد في كل البطولات التي يشارك بها والمرشح الأول للتتويج ‏بكل الألقاب.‏

وأشار ياسر إبراهيم إلى أن الفريق حقق أهدافه هذا الموسم بامتياز من خلال الفوز بخمس ‏بطولات، وأن هذه التتويجات سوف يبني عليها الفريق تحضيراته للموسم الجديد في الفترة المقبلة.‏

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي الداعم الأكبر للفريق من ‏خلال حضورهم ومساندتهم للاعبين سواء في مصر أو في أي بلد يحل به الفريق، وأنه يعاهد الجماهير على بذل كل نقطة عرق من أجل التتويج بكل البطولات.‏