الدوري الممتاز| ياسر إبراهيم : الأهلي حقق أهدافه في الموسم الحالي

قال ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن بطولة الدوري هي البطولة المحببة لجماهير النادي، فمنذ انطلاق مباريات الموسم الحالي كان هناك إصرار وتحد من نوع خاص لجميع اللاعبين من أجل استعادة اللقب.
وأوضح إبراهيم أنه دائمًا يعيش في حالة من التركيز سواء خلال مشاركته كلاعب أساسي أو عند وجوده على مقاعد البدلاء.
وأكد لاعب الأهلي أنه فخور بالبطولات التي توج بها مع الفريق، وأن الأهلي دائمًا رقم واحد في كل البطولات التي يشارك بها والمرشح الأول للتتويج بكل الألقاب.
وأشار ياسر إبراهيم إلى أن الفريق حقق أهدافه هذا الموسم بامتياز من خلال الفوز بخمس بطولات، وأن هذه التتويجات سوف يبني عليها الفريق تحضيراته للموسم الجديد في الفترة المقبلة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي الداعم الأكبر للفريق من خلال حضورهم ومساندتهم للاعبين سواء في مصر أو في أي بلد يحل به الفريق، وأنه يعاهد الجماهير على بذل كل نقطة عرق من أجل التتويج بكل البطولات.