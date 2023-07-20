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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل غرقاً جراء انقلاب تروسيكل فى ترعة بالبحيرة

مصرع طفل بالبحيرة
مصرع طفل بالبحيرة

لقى طفل مصرعه إثر غرقه جراء انقلاب تروسيكل في ترعة محطة 4 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى العامرية العام وحرر المحضر اللازم.

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مصرع طفل في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد مصرع طفل جراء انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى« محمد رمضان محمد محمد »، 13 سنة، مقيم الإسكندرية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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