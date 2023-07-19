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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم ملاكي مع ميكروباص على الطريق الصحراوي في الكيلو 98 اتجاه الإسكندرية، بنطاق دائرة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من  «نجوي  إ. ع»، 65 سنة، مقيمة الجيزة، مصابة بكسر بالفقرات العنقية و الضلوع،  «ديما  إ.أ»، 21 سنة، مصابة بكسر بالكتف الأيسر، « شهد ي  .م »، 20 مصاب بكدمات وسحجات،  « إيمان  ج. أ»،  39 سنة، « بسملة ي .م »، 18سنة، جميعهم مقيمون محافظة الجيزة.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

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