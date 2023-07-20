مصرع سائق في حادث إنقلاب سيارة من أعلى كوبرى بالبحيرة

لقى سائق مصرعه إثر انقلاب سيارة ربع أعلى كوبري جنبواي في مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع سائق في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة سائق إثر انقلاب سيارته من أعلى كوبري جنبواي، بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة سائق يدعى «عصام محمد علي شتا »، 55 سنة، مقيم دسوق في كفر الشيخ.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة في حفظ الموتى بمستشفى ايتاي البارود تحت تصرف النيابه العامه وجاري المتابعه والطريق يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد . إعاقة بالحركة المرورية.