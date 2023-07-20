شاهد | لاعبو الأهلي يحتفلون مع الجمهور بعد التتويج بالدوري

نشر الإعلامي هاني حتحوت عدة صور للاعبي الاهلي عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بـ بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و كتب حتحوت عبر فيسبوك : لاعبو الأهلي يحتفلون مع الجمهور بعد مباراة حرس الحدود في الدوري .

وتعادل الأهلي مع نظيره حرس الحدود 1-1، في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ33.



وأحرز محمود كهربا هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه.

وأنقذ حارس حرس الحدود مرماه من انفراد من بيرسى تاو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6.



وألغى هدفاً لصالح الأهلي عن طريق محمد شريف بداعى التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11.