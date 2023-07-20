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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكانه الطبيعي..أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري

صدى البلد

حرص مصطفى شوبير على تهنئة النادي الأهلي، بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بـ بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وكتب مصطفى شوبير : الحمد لله دائما و أبدا مبروك جمهور النادي الأهلي الدوري ال 43 و عودته لبيته و مكانه الطبيعي.

وتعادل الأهلي مع نظيره حرس الحدود 1-1، في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ33.


وأحرز محمود كهربا هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه.

وأنقذ حارس حرس الحدود مرماه من انفراد من بيرسى تاو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6.


وألغى هدفاً لصالح الأهلي عن طريق محمد شريف بداعى التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11.

 

مصطفى شوبير تتويج الأهلي تتويج الأهلي بالدوري مجدي عبد الغني

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