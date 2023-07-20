فاجنر والمخابرات الصينية وكوبا.. أحمد المسلماني: ترامب يضرب من جديد|فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يضرب من جديد، ولا يزال رقم واحد في الحزب الجمهوري للعام 2023 - 2024.

أحمد المسلماني:ترامب أكد أن هناك قاعدة تجسس صينية في كوبا

وأضاف أحمد المسلماني خلال برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة الحياة ، أن ترامب هو المنافس الأقوى للرئيس جو بايدن والذي يحتل المرتبة الثانية روبرت كندي نجل شقيق جو كندي.

وأوضح أحمد المسلماني، أن دونالد ترامب تحدث عن قضايا جديدة، وتحدث عن فاجنر وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لازال موجودا وقوي، وأن حرب أوكرانيا لابد أن تتنازل عن جزء من أراضيها لروسيا لوقف هذه الحرب.

وتابع أحمد المسلماني، أن ترامب اكد ان هناك قاعدة تجسس صينية في كوبا، ولابد من موقف لتفكيك هذه القاعدة، وفي حالة الرئيس بايدن سيكون هناك أزمة كبيرة مع روسيا.